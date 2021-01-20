Тихановская просит Евросоюз помочь с вакцинацией от COVID-19 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3541def4-5b2c-11eb-acf9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Looк Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в Еврокомиссию с просьбой помочь с вакцинацией от коронавирусной инфекции в стране.

Тихановская обратилась к ЕС с просьбой поддержать весь белорусский народ в борьбе с пандемией и помочь с кампанией по вакцинации в Беларуси. Эта кампания может быть реализована через третью сторону, такую как Программа развития ООН, — говорится на сайте Тихановской.

При этом она призвала ЕС не предоставлять вакцину напрямую представителям белорусской власти, а реализовывать кампанию через третью сторону под контролем международных организаций.

Тихановская также утверждает, что в Белоруссии количество летальных случаев от COVID-19 превышает официальную статистику «как минимум в десять раз», а в тюрьмах ввели практику намеренно заражать COVID-19 задержанных на антиправительственных протестах.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика постепенно перейдёт на производство российской вакцины от коронавируса на своей территории.