Стало известно, сколько лет тюрьмы могут дать Додону РИА Новости: экс-президенту Молдавии Додону грозит до 20 лет тюрьмы за измену родине

Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры / Фото Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Задержанному экс-президенту Молдавии Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил РИА Новости юрист, бывший депутат молдавского парламента Валерий Нагачевский. По его словам, Додона подозревают в нарушении четырёх статей уголовного кодекса Молдавии, и статья об измене предусматривает самое строгое наказание. Адвокат Максим Лебединский также сообщил, что в настоящее время Додон находится у прокурора, где ему должны быть предъявлены обвинения.

Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, — заявил Нагачевский.

Ранее сообщалось, что экс-президента поместили в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме. В Сети также появилось видео задержания молдавского экс-главы государства, подозреваемого в получении взяток и финансировании криминальных структур. Додон после обысков вышел в сопровождении нескольких сотрудников антикоррупционного центра, которые запретили ему общаться с журналистами. Впоследствии бывший президент через своих адвокатов призвал соратников по оппозиционной Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти, указав на то, что граждане возмущены положением дел в стране.