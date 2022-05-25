Додон призвал оппозицию поддержать протесты для свержения власти в Молдавии

Игорь Додон / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, которого задержали по подозрению в госизмене и пассивной коррупции, через своих адвокатов призвал соратников по оппозиционной Социалистической партии поддержать народные антиправительственные протесты для свержения власти. Он указал на то, что граждане возмущены положением дел в стране. Отмечается, что политика задержали на 72 часа, сказано в официальном Telegram-канале.

Граждане возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта, и они готовы массово выйти на протесты, чтобы потребовать прекратить эти «ненормальные времена», — заявил Додон.

Он выразил уверенность, что оппозиция «поставит на место» правительство, а также, если потребуется, сможет «устранить разрушающий Молдавию режим».

Ранее сообщалось, что экс-президента поместили в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в его доме. В Сети также появилось видео задержания молдавского экс-главы, подозреваемого в получении взяток и финансировании криминальных структур. Додон после обысков вышел в сопровождении нескольких сотрудников антикоррупционного центра, которые запретили ему общаться с журналистами.