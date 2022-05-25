КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Фото kcnawatch. co/ Global Look Press

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных Южной Кореи.

По данным агентства, «неустановленная баллистическая ракета» была запущена в восточном направлении.

Чуть позже агентство сообщило о второй запущенной ракете.

Во вторник, 24 мая, пресс-секретарь Госдеапртамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон ожидает от Пхеньяна проведение испытаний баллистических ракет или ядерного оружия.

С начала года КНДР сделала уже более десяти запусков ракет в том числе провела испытания прототипа межконтинентальной баллистической ракеты и запустила баллистические ракеты подводных лодок.