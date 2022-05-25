Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на информацию военных Южной Кореи.
По данным агентства, «неустановленная баллистическая ракета» была запущена в восточном направлении.
Чуть позже агентство сообщило о второй запущенной ракете.
Во вторник, 24 мая, пресс-секретарь Госдеапртамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон ожидает от Пхеньяна проведение испытаний баллистических ракет или ядерного оружия.
С начала года КНДР сделала уже более десяти запусков ракет в том числе провела испытания прототипа межконтинентальной баллистической ракеты и запустила баллистические ракеты подводных лодок.