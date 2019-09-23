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Ион Пержу, советник президента Молдавии по агропромышленному сектору, поделился первыми итогами режима беспошлинной торговли с Россией, введённого в январе 2019 года.

Шесть месяцев отказа от пошлин привели к положительным результатам, сказал он в интервью News.ru.

Мы проанализировали экспорт винодельческой продукции, фруктов, овощей, консервной продукции был хороший скачок вверх, — подчеркнул он.

Политик рассказал, что экспорт продукции виноделия вырос на 45%, консервов — на 42%. Фруктов в РФ из республики стали поставлять на 50% больше, а поставки овощей увеличились в шесть–семь раз.

От этого выигрывают не только наши производители и экспортёры, но и конечный потребитель в России, — заключил он.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью News.ru.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину. По его словам, российская сторона работает над продлением контракта с Республикой Молдова. На прошлой неделе прошла встреча с представителями трёх стран.