В Кишинёве завершился второй Молдо-российский экономический форум. В мероприятии приняли участие президент республики Игорь Додон и спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак. Как и в прошлом году центральной темой форума стало развитие торгово-экономического сотрудничества. По словам Додона, после серьёзного спада в период с 2014 по 2016 годы отношения Москвы и Кишинёва наконец стабилизировались. Теперь стоит задача вернуть объём двусторонней торговли на уровень пятилетней давности. Основная сфера взаимного интереса двух стран — агропромышленный комплекс. О том, что может стать драйвером развития торговых связей в эксклюзивном интервью News.ru рассказал советник президента Молдавии по агропромышленному сектору Ион Пержу.

— Как повлиял на экономику страны режим беспошлинной торговли, введённый Россией в начале года?

— Как вы знаете, первая часть беспошлинной торговли, была введена по пяти позициям (на импорт овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции — прим. News.ru) с января по июнь, а потом продлён до конца года. На заседании молдо-российского совета Дмитрий Козак сказал, что этот период возможно будет продлён. После шести месяцев действия снятия пошлин результаты были очень хорошие. Мы проанализировали экспорт винодельческой продукции, фруктов, овощей, консервной продукции был хороший скачок вверх. На 45% увеличился экспорт винодельческой продукции, где-то на 42% экспорт консервной продукции, экспорт фруктов увеличился более чем на 50%. По овощам рост в шесть или семь раз. Но это из-за того, что до этого объём поставок был очень маленький. От этого выигрывают не только наши производители и экспортёры, но и конечный потребитель в России.

— Много говорили о том, что беспошлинным режимом воспользовались не только добросовестные экспортёры, но и перекупщики, поставляющие на российский рынок продукцию из третьих стран. Удалось ли решить эту проблему?

— С перекупщиками борются сами производители и экспортёры. Никто не заинтересован в том, чтобы держать свою продукцию в холодильнике. Да были казусы несколько лет назад, когда под товарной маркой Республики Молдова были экспортированы фрукты других стран, но этого уже нет. Если говорить об экспорте фруктов в прошлом году из 222 тысяч тонн яблок, которые были экспортированы из Молдавии, 215 тыс тонн — это всё российский рынок. То есть более 96 %.

— Какие фрукты в основном экспортируются в Россию?

— Это яблоки, сливы, черешня, абрикосы. Но в этом году урожай черешни и яблок был не ахти из-за погоды.

— Есть ли ещё трудности с поставками из-за запрета на экспорт продукции через территорию Украины, введённом Россией?

— Эту проблему мы тоже как бы решили по договорённости с российской стороной. Проблем с этим сейчас нет. Когда появляется — мы её решаем.

— Что может стать драйвером развития торговых отношений между нашими странами в сфере агропромышленного комплекса?

— Конечно, мы всё время говорим о поставках винодельческой продукции, фруктах, овощах и консервной продукции. Для Молдавии это очень важный сектор. В Советском Союзе действовали почти 30 консервных компаний, которые продавали свою продукцию по всему СССР. Сейчас существует менее 10 компаний, которые кое-как выживают. И с одной стороны это рынок, с другой стороны — сырьё. Многие производители на индустриальном уровне не производят овощи, потому что нет достаточно мощностей, чтобы переработать. Нужны инвестиции для этого. Можно перевести российский капитал, чтобы увеличить мощности для консервной отрасли. Производить здесь и экспортировать на российский рынок или выйти на европейский рынок с теми же консервами. Есть интересный момент по поводу которого была дискуссия на форуме — это открытие в Молдавии логистического хаба, чтобы продукция для российского рынка была здесь сертифицирована. Где были бы лаборатории и другие институты, которые все проверяют. И продукция имела бы зелёный свет для выхода на российский рынок.