https://static.news.ru/photo/71343a26-dbba-11e9-9774-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство не видит рисков для поставок газа в Молдавию через Украину.

Мы понимаем, что больших рисков по транзиту газа через Украину нет, — отметил политик по итогам Российско-Молдавского экономического форума.

По его словам, российская сторона работает над продлением контракта с Республикой Молдова. На прошлой неделе прошла встреча с представителями трёх стран.

Ранее News.ru писал о том, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину на любой срок, необходимый Киеву для имплементации законодательства ЕС в украинское. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.