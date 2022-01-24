Саркисян посетовал на отсутствие полномочий, от которых прежде отказался

Президент Aрмении Aрмен Сaркисян объявил о своей отстaвке, нaходясь зa пределaми стрaны. Зaявление было опубликовaно нa его официaльном сaйте. Президент посетовал на отсутствие у него реaльных полномочий. Aрмянскую политическую ситуaцию Сaркисян нaвaл нaционaльным кризисом, повлиять на который он не в состоянии. Зaявление президентa поступило в пaрлaмент. Если в течение недели президент не передумает, парламент опубликует протокол о решении, что и будет ознaчaть окончaтельное сложение полномочий Саркисяном. Внеочередные выборы президентa Aрмении должны состояться не позднее чем через 35 дней после отстaвки. Глaвa госудaрствa Никол Пaшинян покa более-менее подробно не прокомментировaл решение Сaркисянa. О том, что могло стоять зa этим решением, — в мaтериaле NEWS.ru.

Конфликт с премьер-министром Пaшиняном нaзывaют одной из глaвных причин отстaвки Сaркисянa, который остaвaлся единственным предстaвителем политической элиты Aрмении, зaнявшим свой пост до «бaрхaтной революции» 2018 годa. Согласно этой версии, президент не захотел больше нести ответственность за решения премьер-министра, поскольку часто имел другую точку зрения на ключевые вопросы. После поражения в карабахской войне, например, Саркисян выразил публичное несогласие с Пашиняном, отказавшись подписывать приказ об увольнении начальника Генштаба республики Оника Гаспаряна. Президент проводил консультации с властью и оппозицией во время острого кризиса в стране, пытаясь оставаться над схваткой, что очень не нравилось команде Пашиняна.

Не исключено, что оба политика хотят использовать в своих целях предстоящую конституционную реформу в Армении, предполагающую усиление президентской власти. Создана комиссия по конституционным изменениям, влиять на которую Пашиняну гораздо проще, имея «послушного» президента. В то же время Саркисян, уйдя в оппозицию, приобретает шансы занять вновь эту должность, но уже с гораздо большими полномочиями. В Армении популярна идея о том, что Саркисян мог бы стать «третьей силой», прозападной оппозицией, поскольку Роберта Кочаряна и его сторонников называют оппозицией пророссийской.

Судьба конституционной реформы во многом зависит от нового президента, отметил в беседе с NEWS.ru лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян.

Если партия власти [«Гражданский договор»] предложит независимую фигуру на пост президента, то конфликта в обществе не будет. «Гражданский договор» должен быть в первую очередь заинтересован в том, чтобы баланс власти обеспечивал именно президент. Если полнота власти по итогам реформы останется в руках одного человека, президента или премьера, то тогда сложно будет вообще говорить о формировании демократических институтов, тем более об их влиянии на общество. Поэтому конституционная реформа должна пройти после широкого обсуждения в обществе, когда мы придём к приемлемой для нас системе сдержек и противовесов, — полагает глава армянской партии.

gov.am

Другого мнения на конституционную реформу придерживается руководитель аналитического центра «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян, заявивший NEWS.ru, что ситуация в Армении если и зависит от формы правления, то в незначительной степени.

Гораздо важнее, какая команда руководит страной. Можно было достичь гораздо лучших результатов и во время нынешней формы правления, и во время прошлой — президентской. Все государственные институты в Армении не очень состоятельны, главное, что решает обладающий реальной властью лидер и какими способами он реализовывает политику. Грант Мелик-Шахназарян армянский политолог армянский политолог

Мелик-Шахназарян отметил, что Армен Саркисян, занимая пост президента государства, так и не стал полновесным политиком, поскольку не оставлял занятие бизнесом. Более того, по словам политолога, президент часто пользовался своими возможностями для продвижения бизнес-проектов — и люди в маленькой стране это хорошо видели. Саркисян также не сформировал свою команду. Всё это говорит о том, что вместе с президентским постом он покинет и политику.

Пришло для него время выбрать приоритеты. К тому же есть устойчивое в Армении мнение, что правительство намерено вскоре подписать новые документы с Турцией и Азербайджаном, которые, мягко говоря, в народе популярными не окажутся. Саркисян не хочет делить за них ответственность с правительством. Что касается Пашиняна, то он, в свою очередь, пройдя через многие политические проблемы, решил теперь взяться за институт президентства — поставить на эту должность представителя своей команды, — считает собеседник интернет-издания.

Собеседники NEWS.ru в Армении среди возможных причин отставки Саркисяна называли и ситуацию в Карабахе. Как отметил политик Арам Саргсян, нынешняя власть отодвинула эту важную проблему на второй план.

Власти не предлагают повестки для Минской группы ОБСЕ, деятельность которой полностью отрицает Азербайджан. И у нашей власти нет чёткой позиции в отношении МГ. Армянский народ такое положение устраивать не может. Президент мог уйти из-за этого, — отметил армянский политик.

Эксперты не исключают, что карабахский вопрос вызвал наиболее серьёзные расхождения во взглядах между президентом и премьер-министром Армении. Но после отставки Саркисяна премьер-министр Армении сможет более уверенно налаживать отношения с Азербайджаном и Турцией, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института политических исследований Сергей Марков.

Отставка приведёт к консолидации власти Пашиняна, и её одобрила, думаю, Москва. С точки зрения российского руководства, Пашинян повёл себя образцово во время урегулирования кризиса в Казахстане. Когда эта консолидация в руках Пашиняна произойдёт полностью, ему будет значительно легче пойти на окончательное решение проблемы Карабаха, в вопросе так называемого геноцида. Произойдёт постепенная интеграция Карабаха в состав Азербайджана, включая всю его нынешнюю территорию. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований

Саркисян в своём заявлении об отставке особо подчеркнул, что «у нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президент вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов». Политолог Мелик-Шахназарян в ответ на это утверждение заявил, что президент часто сам не хотел пользоваться прописанными законом «реальными инструментами».

Он не обращался в Конституционный суд, когда не утверждались его указы. Многократно демонстрировал, что добровольно отказывается от своих полномочий, оставаясь в кресле президента. Его администрация разработала законопроект, в котором фактически президент отказывался от некоторых своих полномочий в пользу парламента. Тем более он никогда за полномочия не боролся, — утверждает политолог.

Наблюдатели высказали мнение, что среди причин отставки президента могут преобладать личные. Глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян не исключил , что они могли касаться здоровья или семейных обстоятельств. Другой депутат армянского парламента — лидер фракции «Честь имею» Артур Ванецян — считает , что отставка президента, который не хотел пользоваться своими полномочиями, вообще потеряла смысл, поскольку не решает никаких проблем.

Армен Саркисян, как создаётся впечатление, за почти четыре года работы громко заявил о себе на весь мир только заявлением об отставке. Другие его инициативы столь большой резонанс не имели, что странно для президента страны, принявшей участие в войне и находящейся на «геополитическом переломе» в связи с новыми инициативами по сближению с Турцией и Азербайджаном. Президент Армении, судя по всему, не тяготился незначительной ролью, которую он играл в политической элите страны. Руководству Армении в столь переломное время нужна более деятельная фигура на этом посту. Время для страны наступило ответственное, поскольку сейчас вырабатывается её новый путь — в связи с серьёзными изменениями в регионе, которые сегодня уже остановить невозможно.