Президент Армении Армен Саркисян может забрать заявление об отставке в течение недели, после этого срока она автоматически принимается, рассказал председатель Национального собрания (парламента) Ален Симонян, слова которого приводит ТАСС. До новых внеочередных выборов армянского лидера Симонян будет исполнять обязанности президента страны.

Согласно статьям конституции и регламента Национального собрания, президент республики подал заявление об отставке, — отметил он.

По словам Симоняна, в соответствии с регламентом парламента, если в течение недели после сообщения об отставке должностное лицо в письменном виде отзывает своё прошение, то председатель Нацсобрания выступает с заявлением об этом.

23 января Саркисян подал в отставку. Он заявил, что четыре года обдумывал своё решение, оно не связано с эмоциональной составляющей. Экс-глава государства связал свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. По его словам, лидер страны «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».

Позже глава аппарата президента Эмиль Тарасян подал прошение об отставке. Его подписал Саркисян.