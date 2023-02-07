Россию и Азербайджан обвинили в блокировке Лачинской дороги Спикер парламента Армении Симонян обвинил Россию и Азербайджан в блокировке Лачинской дороги

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Россия и Азербайджан являются ответственными за блокировку Лачинского коридора и именно они должны открыть дорогу, заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. По его мнению, подобная практика не должна становиться обыденной, и все мировое сообщество должно потребовать от Москвы и Баку разблокировать дорогу на Лачин, передает Aysor.am.

Для мира это не может и не останется обыденным. Мы последовательны в этом вопросе. И, по моей оценке, в мире есть консенсус о том, что Лачинский коридор должен быть открыт, и о том, что ответственными за открытие являются Азербайджан и Россия, — сказал Симонян.

Также он выразил неуверенность, что миссия ОДКБ сможет отправиться в течение двух дней в Армению. По мнению спикера НС, многие страны преследуют свои собственные цели, а потому некоторые из них могут наложить вето на отправление миссии. Какие именно, Симонян не назвал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что долгие годы Армения удерживала в оккупации семь районов Азербайджана, на которые даже никогда не претендовала. По его словам, Москва предлагала многочисленные варианты политического урегулирования конфликта, однако в результате Азербайджан вернул земли, которые ему принадлежат.

До этого глава МИД России сообщил, что Ереван выступил за отправку миссии ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном, и документ о параметрах ее работы был согласован. Однако в итоге он не был принят из-за позиции армянских властей, призвавших жестко осудить действия Баку. Лавров также призвал воздержаться от жестких заявлений на тему армяно-азербайджанской границы и подчеркнул, что Россия по-прежнему готова направить миссию ОДКБ.