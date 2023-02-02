Лавров: Азербайджан вернул оккупированные Арменией земли

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Долгие годы Армения удерживала в оккупации семь районов Азербайджана, на которые даже никогда не претендовала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости. По его словам, Москва предлагала многочисленные варианты политического урегулирования конфликта, однако в результате Азербайджан вернул земли, которые ему принадлежат.

История всей Карабахской войны уходит вглубь десятилетий. Долгие годы Армения оккупировала семь районов вокруг Азербайджана. Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство воспринимало не совсем позитивно, пытаясь удержать территории, на которые Ереван никогда не претендовал. Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат, — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москве тяжело определиться с дальнейшими шагами после того, как Баку и Ереван подписали в Брюсселе документ о проведении армяно-азербайджанской границы на условиях Алма-Атинской декларации 1991 года.

После того как Армения и Азербайджан вместе с ЕС подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алма-Атинской декларации декабря 1991 года, нам сложно определяться с дальнейшими шагами. В этом документе сказано, что границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам союзных республик, включая Азербайджанскую ССР, в составе которой и находилась Нагорно-Карабахская автономная область, — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что ОДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции и это было «очень важным достижением».

Однако армянские коллеги не согласились на это. Они заявили, что принятие подобного решения им нужно, только если в нем будут категорически осуждены действия Азербайджана. На это не все члены организации были готовы пойти, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России сообщил, что Ереван выступил за отправку миссии на границу Армении с Азербайджаном, и документ о параметрах ее работы был согласован. Однако в итоге он не был принят из-за позиции армянских властей, призвавших жестко осудить действия Баку. Лавров также призвал воздержаться от жестких заявлений на тему армяно-азербайджанской границы и подчеркнул, что Россия по-прежнему готова направить миссию ОДКБ.