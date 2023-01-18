Лавров: ОДКБ готова отправить миссию на границу Армении и Азербайджана

Фото: odkb-csto.org

Миротворческие силы ОДКБ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что готовность направить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу сохраняется. Он отметил в ходе пресс-конференции, что Ереван выступил за отправку миссии, документ о параметрах ее работы был согласован. Однако в итоге он не был принят из-за позиции армянских властей, призвавших жестко осудить действия Баку.

У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. Наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном, и мы согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Его не удалось принять, поскольку армянские коллеги стали настаивать, чтобы в тексте было жесткое осуждение Азербайджана. Мы объяснили армянским коллегам, что если речь идет об осуждении, риторике, изложении позиции — каждый волен делать что угодно, — заявил Лавров.

Министр отметил, что если существует готовность отправить миссию ОДКБ на границу Армении и Азербайджана, то стоит воздержаться от жестких заявлений.

По его словам, несмотря на то что РФ и Армения являются союзниками и эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей.

Лавров подчеркнул, что «это, конечно, право Армении».

Но не надо забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном, и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия с Азербайджаном, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границах она может создавать дополнительные раздражители, — сказал министр.

Он добавил, что в рамках ОДКБ «есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении».

Ранее Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым по вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость скорейшего разблокирования движения по Лачинскому коридору.