Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов подписали протокол о ценах на поставку и транспортировку природного газа. Он заключён по итогам встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве, сообщается на сайте белорусского Минэнерго.

Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в соглашении с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стоимость энергоресурсов для Минска в 9–10 раз ниже спотовых цен в Европе. Уже сейчас Белоруссия получает газ из России в три-четыре раза дешевле, чем европейские страны. Как сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Москва и Минск к июлю 2022 года планируют разработать принципы функционирования объединённого рынка газа.