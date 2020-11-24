Путин рассказал Эрдогану о работе миротворцев в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d33a3f46-2e92-11eb-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер поделился деталями о деятельности миротворцев в регионе Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения. Подчёркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президенты также обсудили работу по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в регионе.

Как писал NEWS.ru, ранее политики провели телефонный разговор 10 ноября. Они обсудили трёхстороннее соглашение по урегулированию конфликта в Карабахе, а также договорились о взаимодействии по реализации предусмотренных соглашением мер.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.