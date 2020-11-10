Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

https://static.news.ru/photo/9a0e0672-2383-11eb-9984-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом трёхстороннее соглашение по урегулированию конфликта в регионе Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе президента Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта, — говорится в сообщении, опубликованном по итогам разговора на сайте Кремля.

Лидеры двух стран договорились о дальнейшем взаимодействии по реализации мер, которые были предусмотрены соглашением.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы сотрудничества в Сирийской Арабской Республике, включая взаимодействие по политическому урегулированию, а также решению гуманитарной ситуации в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Как сообщал NEWS.ru, в ООН выразили благодарность российской стороне за усилия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.