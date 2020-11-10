ООН выразила благодарность России за урегулирование конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a594a632-2382-11eb-9670-fa163e074e61_660.jpg Стефан Дюжаррик Фото: Lev Radin/Global Look Press

В Организации Объединённых Наций (ООН) выразили благодарность России за усилия по прекращению боестолкновений в регионе Нагорного Карабаха. Об этом рассказал во время брифинга официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто. Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали, — приводит ТАСС слова представителя ООН.

Он также добавил, что международная организация не была «вовлечена в дискуссию», но в настоящее время сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев связались с представителями российской стороны для обсуждения вариантов поддержки соглашения.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направит к зоне соприкосновения в регионе около 1900 миротворцев.

Полный текст совместного заявления президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе был опубликован на сайте Кремля.