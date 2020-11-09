Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху

https://static.news.ru/photo/06c9a192-2337-11eb-9d92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайте Кремля опубликован полный текст совместного заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна содержит девять пунктов, в которых говорится о прекращении огня, введении российских миротворцев, обмене пленными и телами погибших, а также о разблокировке экономических и транспортных связей.

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях, — говорится в первом пункте заявления.

Помимо этого, оговаривается, что Агдамский район необходимо вернуть Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября, Лачинский — до 1 декабря. Лачинский коридор останется под контролем миротворческого контингента РФ. Кроме того, запланировано строительство нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который должен обеспечить связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Безопасность движения по Лачинскому коридору должен гарантировать Азербайджан.

Вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора будет развернут миротворческий контингент РФ из 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Параллельно с этим будет осуществляться вывод армянских ВС. Обозначен также срок пребывания миротворческого контингента РФ — 5 лет с возможным продлением на следующие пятилетки.

Беженцев и внутренне перемещённых лиц планируют возвращать в Нагорный Карабах под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Оговорен также обмен военнопленными, заложниками и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, — говорится в заявлении.

Контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Погранслужбы ФСБ РФ. Планируется также строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Республику с западными районами Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, восьмой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортёры.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.