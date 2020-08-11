Протесты в Белоруссии вызвали обеспокоенность в ООН

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ситуацией в Белоруссии, где происходят столкновения между протестующими и силовиками. Об этом заявила официальный представитель управления Элизабет Тросселл.

Как мы неоднократно призывали, власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений. Кроме того, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности, — цитирует её РИА Новости.

Тросселл отметила, что правозащитники всемирной организации озабочены сообщениями о применении против демонстрантов водомётов, резиновых пуль и других спецсредств. Кроме того, собеседница агентства упомянула, что в республике продолжаются ограничения на доступ в Интернет, нарушающие права граждан на получение информации и свободу СМИ.

Она добавила, что управление поддерживает призыв генсека ООН Антониу Гутерреша относительно недопустимости дальнейшего обострения ситуации и разрешения противоречий путём диалога.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, набравшей 10,09% голосов, поддержал протестующих. Команда политика призвала руководство страны к переговорам о передачи власти.

Сама Тихановская в настоящее время находится в Литве. Она записала видеообращение, в котором попросила белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивления силовикам.