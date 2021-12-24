Прокуратура потребовала арестовать Порошенко по делу о госизмене

Прокуратура Украины обратилось к суду с просьбой арестовать бывшего украинского лидера Петра Порошенко по делу о госизмене. По данным издания «Главком», ходатайство подписал и. о. генпрокурора Алексей Симоненко. В документе прописана возможность внесения залога в размере 1 млрд гривен ($37 млн).

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и залоге в сумме один миллиард гривен, — пишет издание.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации». По словам начальника управления Главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Согласно заявлению партии «Европейская солидарность», политик сейчас находится в Европе по рабочему визиту, в то время как на Украине считают, что он скрывается от правосудия.

Ожидается, что Порошенко вернётся на родину в первой половине января. Глава штаба партии и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает дело сфабрикованным и заверяет, что Порошенко пройдет ряд допросов после своего возвращения.

Адвокат Порошенко Илья Новиков назвал так называемое угольное дело безосновательным и незаконным, добавляя, что оно было специально организовано в преддверии Нового года с целью отвлечения внимания от скандалов, связанных с нынешними представителями власти.

Ранее депутаты от партии Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм. По версии депутатов, президент Украины довёл страну до потери энергетической независимости и необходимости закупать топливо у России.

Сам Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину. Ранее адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что его подзащитный на допрос по делу о госизмене 23 декабря не явится. Он объяснил это тем, что повестки оформлены неправильно.