На Украине заявили о госизмене Зеленского и финансировании им терроризма

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Россия приступила к претворению в жизнь долгосрочного плана по удержанию сфер влияния в Европе. Сворачивание перекачки газа по газопроводу Ямал — Европа стало первым этапом по работе в этом направлении, говорится в публикации wPolityce.

В дальнейшем, как утверждает издание, Варшаву ждёт шантаж со стороны «Газпрома», поддавшись которому Польша рискует потерять свой энергетический суверенитет. Так считает депутат сейма Польши Януш Ковальский. Он отметил, что в...