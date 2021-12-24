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На Украине заявили о госизмене Зеленского и финансировании им терроризма

12:22, 23 декабря 2021
На Украине заявили о госизмене Зеленского и финансировании им терроризма Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на соответствующий документ, который находится в его распоряжении.

По версии депутатов, президент Украины довёл страну до потери энергетической независимости и необходимости закупать топливо у России.

Сам Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину. Ранее адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что его подзащитный на допрос по делу о госизмене 23 декабря не явится. Он объяснил это тем, что повестки оформлены неправильно.

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