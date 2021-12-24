На Украине заявили о госизмене Зеленского и финансировании им терроризма

Депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на соответствующий документ, который
По версии депутатов, президент Украины довёл страну до потери энергетической независимости и необходимости закупать топливо у России.
Сам Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину. Ранее адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что его подзащитный на допрос по делу о госизмене 23 декабря не явится. Он объяснил это тем, что повестки оформлены неправильно.