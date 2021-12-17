«Поехали, твою мать!»: опубликованы кадры побега Порошенко от ГБР

Украинское Государственное бюро расследований опубликовало видео побега экс-президента страны Петра Порошенко от сотрудника ведомства. На кадрах видно, как политику пытаются вручить на улице повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако бывший глава государства не реагирует на призыв.

Порошенко, не обращая внимания на сотрудника с повесткой, садится в машину и кричит водителю: «Поехали, твою мать!»

Ранее сообщалось, что после того как повестку вручить не удалось, Порошенко покинул страну. В его партии «Европейская солидарность» заявили, что политик отправился в запланированный тур в Турцию. В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предположил, что пятый президент попытается скрыться от украинского правосудия. Он считает, что экс-глава государства может счесть возможным окольными путями через Турцию добраться до Москвы.

Следователи ГБР Украины пытались передать Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о пособничестве терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. По этой статье также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Порошенко отвергает обвинения в возможном сговоре с оппозиционным политиком.