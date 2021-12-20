На Украине Порошенко обвинили в госизмене

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене, сообщил телеканал «НАШ» со ссылкой на бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова. Экс-президент покинул страну после того, как ему попытались вручить повестку на допрос.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение (обвинение — NEWS.ru) в государственной измене, — заявил Турчинов.

Ранее следователи ГБР Украины пытались передать Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о пособничестве терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

После того как повестку вручить не удалось, Порошенко покинул страну. В его партии «Европейская солидарность» заявили, что политик отправился в запланированный тур в Турцию. В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предположил, что пятый президент попытается скрыться от украинского правосудия.

Как отмечается, имя Порошенко всплыло в обнародованной СБУ записи разговора главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которая якобы доказывает его вину в госизмене. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук, находясь в сговоре с высшим руководством Украины, в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Порошенко отвергает обвинения в возможном сговоре с оппозиционным политиком.