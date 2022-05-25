Приговор гражданке России Сапеге в Белоруссии вступил в силу

Софья Сапега / Фото Социальные сети

В Белоруссии вступил в силу приговор, вынесенный граждане России Софье Сапеге. Обжалован вердикт не был, сообщается в Telegram-канале белорусского Верховного суда.

Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги С.А. не обжалован и вступил в законную силу, — говорится в тексте.

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Ей предъявили ряд обвинений, в числе которых разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима.

Член думского комитета по международным делам Мария Бутина в беседе с NEWS.ru заявила, что России должна сделать всё, чтобы Сапега как минимум получила возможность отбыть наказание на родине. Она выразила готовность помочь осуждённой россиянке, если от той или её защиты поступит соответствующее заявление.