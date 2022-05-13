В Госдуме готовы помочь Сапеге, но не получали от неё обращений Бутина готова помочь Сапеге, но не получала от неё обращений

Софья Сапега / Фото Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила NEWS.ru, что готова помочь россиянке Софье Сапеге, которую в Белоруссии приговорили к шести годам лишения свободы. Депутат подчеркнула, что для этого к ней должны обратиться либо сама девушка, либо её адвокат, но таких обращений пока не было.

Она россиянка, и Россия должна сделать всё как положено, чтобы как минимум человек получил возможность отбытия наказания на территории России. Однако должно быть соответствующее заявление он неё или её адвоката, таких заявлений не было, — сообщила Бутина.

Она сказала, что найти её контакты легко, но она «не может делать людей счастливыми насильно». Парламентарий призналась, что не знает, почему представители россиянки не обратились к ней за помощью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать решение белорусского суда, вынесшего обвинительный приговор россиянке Cофье Сапеге. Он заявил, что Москве «крайне не нравится, когда кто-то комментирует решение нашего суда», поэтому в России не будут комментировать «решение суда дружественной нам Белоруссии».

6 мая Гродненский облсуд Белоруссии приговорил гражданку РФ Сапегу к шести годам колонии общего режима. Её задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. С она находилась под домашним арестом в Лиде в квартире родителей. Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, включая разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.