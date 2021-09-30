Президент Киргизии отдал свой дом в пользу нуждающихся

Президент Киргизии Садыр Жапаров отдал свой двухэтажный дом в пользу нуждающихся в жилье граждан. Как сообщает «Российская газета», особняк продадут с аукциона, а все вырученные деньги направят на приобретение квартир малоимущим.
В этом коттедже глава республики
Жапаров призвал крупных республиканских чиновников последовать его примеру и поддержать бедное население страны.
Мы хотели бы призвать киргизстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. Всем известно, что многие жители республики уезжают за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жильё доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности, — сказал президент.
Он также выразил надежду, что решить жилищный кризис поможет борьба с коррупцией и реализация конфискованной у чиновников-нарушителей недвижимости.
Ранее в Иркутской области задержали двух чиновников, которых подозревают в получении крупных взяток за содействие в получении госконтрактов на обеспечение жильём детей-сирот. Один из фигурантов дела получил более 900 тысяч рублей за обеспечение победы определённых фирм и создание преимуществ на аукционах.