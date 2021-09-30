Президент Киргизии отдал свой дом в пользу нуждающихся

Президент Киргизии Садыр Жапаров отдал свой двухэтажный дом в пользу нуждающихся в жилье граждан. Как сообщает «Российская газета», особняк продадут с аукциона, а все вырученные деньги направят на приобретение квартир малоимущим.

В этом коттедже глава республики проживал вместе со своей семьёй на протяжении пяти лет. Теперь дом поступит на баланс государственной ипотечной компании, после чего его выставят на аукцион. По предварительным подсчётам, вырученных средств должно хватить на жильё для 10 семей.

Жапаров призвал крупных республиканских чиновников последовать его примеру и поддержать бедное население страны.

Мы хотели бы призвать киргизстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. Всем известно, что многие жители республики уезжают за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жильё доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности, — сказал президент.

Он также выразил надежду, что решить жилищный кризис поможет борьба с коррупцией и реализация конфискованной у чиновников-нарушителей недвижимости.

Ранее в Иркутской области задержали двух чиновников, которых подозревают в получении крупных взяток за содействие в получении госконтрактов на обеспечение жильём детей-сирот. Один из фигурантов дела получил более 900 тысяч рублей за обеспечение победы определённых фирм и создание преимуществ на аукционах.