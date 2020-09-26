Военное положение вводится на всей территории Азербайджана

https://static.news.ru/photo/c8266456-00d2-11eb-a450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения на всей территории страны. Решение вступит в силу с 28 сентября.

Об этом на брифинге рассказал помощник главы государства Хикмет Гаджиев, передаёт ТАСС.

С 00:00 28 сентября объявить военное положение на всей территории Азербайджана, — зачитал он документ.

Одновременно в нескольких районах и городах, включая Баку, будет введён комендантский час. Жителям будет запрещено покидать дома с 21:00 до 06:00 по местному времени (20:00 — 05:00 мск).

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась до фазы открытых боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.

В МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель. В НАТО также призвали Армению и Азербайджан вернуться к перемирию.