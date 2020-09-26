Военное положение вводится на всей территории Азербайджана

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения на всей территории страны. Решение вступит в силу с 28 сентября.
Об этом на брифинге рассказал помощник главы государства Хикмет Гаджиев,
С 00:00 28 сентября объявить военное положение на всей территории Азербайджана, — зачитал он документ.
Одновременно в нескольких районах и городах, включая Баку, будет введён комендантский час. Жителям будет запрещено покидать дома с 21:00 до 06:00 по местному времени (20:00 — 05:00 мск).
27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась до фазы открытых боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, передавал NEWS.ru.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что армия Азербайджана полностью укомплектована, и мобилизацию объявлять не стали.
В МИД РФ призвали враждующие стороны немедленно прекратить огонь. С аналогичной просьбой к Еревану и Баку обратился глава Евросовета Шарль Мишель. В НАТО также призвали Армению и Азербайджан вернуться к перемирию.
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