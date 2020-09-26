Правозащитники заявили о задержании более 20 протестующих в Минске

Минимум 24 участника шествия оппозиции в Минске задержали сотрудники силовых ведомств, заявили представители правозащитных организаций. Мероприятие проходит в столице Белоруссии 26 сентября 2020 года.
По словам активистов, большая часть задержанных — женщины. Среди них — сотрудники вещающего на РБ из Польши телеканала «Белсат», а также «Еврорадио», при этом представительницу «Еврорадио» почти сразу освободили,
Накануне минские силовики задержали участников благотворительного забега. По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии. Мероприятие проходило в парке Дружбы народов. Бегуны рассказали, что примерно на третьем километре силовики побежали за участниками через парк. Им удалось догнать двоих активистов, остальные бросились врассыпную.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Ранее NEWS.ru сообщал, что значительные силы милиции стянули в район площади Победы в Минске, что в центре белорусской столицы. В частности, здесь стоят два длинных ведомственных «Икаруса» с личным составом, микроавтобусы с завешанными окнами, автомобили ГАИ.
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