Микроавтобусы с завешанными окнами пригнали в центр Минска

Значительные силы милиции стянули в район площади Победы в Минске, что в центре белорусской столицы. В частности, здесь стоят два длинных ведомственных «Икаруса» с личным составом, микроавтобусы с завешанными окнами, автомобили ГАИ.
Накануне оппозиционеры анонсировали проведение на площади традиционного субботнего «Женского марша». Далее появились призывы перенести мероприятие в район Комаровского рынка, чтобы «обмануть» собравшихся правоохранителей,
Жители Белоруссии также решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. В воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама она в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на неё с плакатами и портретами женщины.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рок-музыкант, солист группы «Би-2» Егор Бортник, он же Лёва Би-2, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост. По его словам, августовские выборы в стране были «беспрецедентно сфальсифицированы».
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