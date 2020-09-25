Лёва Би-2 заявил, что Лукашенко должен уйти

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Рок-музыкант, солист группы «Би-2» Егор Бортник, он же Лёва Би-2, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост. По его словам, августовские выборы в стране были «беспрецедентно сфальсифицированы».

Музыкант в интервью газете «Труд» назвал события на малой родине очень важными и близкими сердцу, в том числе, и для его коллеги по группе Шуре Би-2 (он же Александр Уман).

Мы с Шуриком родом из Белоруссии: я из Минска, он из Бобруйска. Для нас, конечно, всё, что сейчас происходит в Белоруссии — личная трагедия. Думаю, Лукашенко должен уйти. Я никогда не был фанатом этого, но здесь ситуация необычная. Надеюсь, это скоро решится. Просто пора, пути назад нет, — отметил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Белоруссии решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. В воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама она в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на неё с плакатами и портретами Тихановской.