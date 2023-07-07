Посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной Покинувший Украину посол Грузии назвал свой отъезд понижением уровня дипотношений

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Решение украинского правительства о возвращении посла Грузии на Украине Георгия Закарашвили на родину — свидетельство понижения уровня дипломатических отношений между двумя странами, заявил посол Грузии во время интервью телекомпании «Имеди». По его словам, следующий шаг — полный разрыв дипломатических отношений.

Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной, — отметил Закарашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Экс-президент был приговорен к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате государственных бюджетных средств.