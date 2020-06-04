Политолог из России увидел в действиях Лукашенко копирование Путина

https://static.news.ru/photo/c36610c0-a64f-11ea-b6e8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отправив в отставку правительство, скопировал опыт российского лидера Владимира Путина, который поступил аналогично перед выборами. Об этом заявил политолог Александр Зимовский.

Он отметил, что данный шаг Лукашенко был ожидаем. Отставка правительства должна была произойти перед президентскими выборами.

Говорить об экономических причинах отставки не приходится. Правительство у нас выполняет декоративную функцию, исполняя требования, спущенные вниз администрацией президента, — сказал эксперт в интервью НСН.

По словам политолога, Лукашенко отправляет кабмин в отставку, желая продемонстрировать, что держит руку на пульсе. При этом работа министров, как правило, не критикуется и подчёркивается, что чрезвычайных обстоятельств для смены правительства не было.

Об отставке белорусского кабмина стало известно 3 июня. Как писал ранее NEWS.ru, новым премьером республики стал Роман Головченко. Он сменил на этом посту Сергея Румаса, который решил заняться бизнесом.