Подведены окончательные итоги выборов в Армении

Сотрудники ЦИК Армении подвели окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 20 июня. Победу одержала партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Политическая сила набрала 53,91%, пишет говорится на сайте ЦИК.

Сообщается, что глава ЦИК Тигран Мукучян на заседании перед подписанием протокола заявил, что в избирательные списки на выборах были включены 2 595 512 человек, в голосовании участвовали 1 281 997, или 49,39% избирателей. За партию Пашиняна свои голоса отдали 688 761 человек, или 53,91%. За блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна проголосовал 269 481 человек, или 21,9%. Кроме того, за блок «Честь имею», возглавляемый экс-лидером государства Сержем Саргсяном, проголосовали 66 650 граждан, или 5,22%. Представители последней политической силы не набрали необходимых 7% голосов, однако блок будет представлен в парламенте, поскольку в парламенте обязательно присутствие как минимум трёх политических сил.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин пожелал Пашиняну успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Политики также обсудили ситуацию в Карабахе. Они отметили важность реализации трёхсторонних договорённостей.