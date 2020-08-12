Первый глава Белоруссии обвинил «непрезидента» Лукашенко в тупости

https://static.news.ru/photo/1ea2667e-dc96-11ea-b4ea-fa163e074e61_660.jpg Станислав Шушкевич Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позволяет себе то, о чём государственный деятель даже и подумать не может. Об этом заявил первый глава независимой республики Станислав Шушкевич.

Этот режим, этот «непрезидент», который нами правит. Они идут на такие преступления, которые не имеют срока давности. Они безнаказанно действуют, — сказал в эфире телеканала «Дождь» политик.

По его словам, Лукашенко демонстрирует высший уровень неинтеллигентности и профессиональной тупости, поскольку завоёвывает своё положение страхом. Шушкевич назвал царским положение сотрудников правоохранительных органов в Белоруссии. Он уточнил, что силовики получают большие зарплаты и пенсии, живут в хороших условиях. Экс-глава государства добавил, что они работают не по закону, а по указанию.

И он довольно крепок, этот режим. Поскольку это преступная шайка, — отметил Шушкевич.

Политик также счёл обидным поздравление президента России Владимира Путина, адресованное Лукашенко после выборов.

Станислав Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии в 1991–1994 годах. Он является давним оппозиционером политики Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Они сопровождаются жёсткими задержаниями. Милиция применяет против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

За минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч, писал NEWS.ru.