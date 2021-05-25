Пашинян заявил о напряжённой ситуации на границе Армении и Азербайджана

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Армения пытается решить проблему на армяно-азербайджанской границе политическим и дипломатическим путями, однако ситуация остаётся довольно напряжённой. Как в среду, 26 мая, сообщает пресс-служба кабмина Армении, об этом и. о. премьера страны Никол Пашинян заявил на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Его слова передаёт ТАСС.

К сожалению, могу констатировать, что вчера у нас уже была жертва из-за этой ситуации. Военнослужащий ВС Армении был убит из огнестрельного оружия, выпущенного представителями ВС Азербайджана. Итак, ситуация достаточно напряжённая, эта встреча — хорошая возможность познакомиться с позицией Ирана по выходу из ситуации, — отметил он.

В Минобороны Азербайджана опровергли обстрел армянских войск. В ведомстве заявили, что в Ереване в очередной раз распространили ложную информацию о якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций в населённом пункте Верхний Шоржа в Гегаркуникском районе, но эти данные не соответствуют действительности. Указано, что азербайджанские части не открывали огонь по противоположной стороне.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разные политические силы Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. По его словам, такие заявления попахивают реваншизмом и очень опасны в первую очередь для Еревана.