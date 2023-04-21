Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, Ереван уже отправил проект договора Баку, однако власти Азербайджана отказались рассматривать данное предложение.

Я готов сегодня же подписать отправленный нами в Азербайджан проект мирного соглашения. Другое дело, что Азербайджан не принимает отправленную нами бумагу, — сказал премьер.

20 апреля Пашинян заявил, что власти Армении готовы встретить и разместить на территории страны миссию ОДКБ. Он подчеркнул, что ее деятельность должна быть эффективной. По мнению премьера, это важно как для Армении, так и для самой организации.

13 апреля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что Баку призывает Ереван вернуться к переговорному процессу по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона не приемлет обвинения со стороны Пашиняна в том, что Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон.

До этого министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению вернуться за стол переговоров. Он заявил, что из-за деструктивной позиции армянской стороны прямые контакты между странами не проводились с декабря 2022 года.

11 апреля Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле позиций военнослужащих со стороны Армении. В ведомстве указали, что обстрел велся из стрелкового оружия с позиций армянских военных у населенного пункта Дыг по позициям военнослужащих Азербайджана в Лачинском направлении.