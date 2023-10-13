Пашинян уходит из-под зонтика России: что будет с Арменией Почему бишкекский саммит СНГ и ОДКБ собрался без Никола Пашиняна

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Никол Пашинян

Россия заметила попытки Запада использовать Армению для продвижения своих интересов в Закавказье, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Впрочем, Армению, похоже, и не надо заставлять — она и сама рада сменить ориентацию, поддавшись западному влиянию. Неслучайно армянское руководство решило проигнорировать встречу в верхах СНГ и ОДКБ, созванную на этой неделе. Какие у Запада интересы в Армении и какую выгоду от своих политических зигзагов надеется получить Ереван? Об этом — в материале NEWS.ru.

О каких подозрениях рассказал Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг обвинил Североатлантический альянс в попытках продвигать свои интересы в Закавказье через Армению. В частности, по словам министра, в республике искусственно нагнетаются антироссийские настроения через множество неправительственных организаций, созданных там за последние годы.

«Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений», — отметил Лавров. Он сделал свое заявление по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшего в Бишкеке в рамках саммитов Содружества и ОДКБ.

Министр дал понять, что надежда сохранить отношения еще есть, напомнив недавние заверения армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Ереван не меняет ориентиров во внешней политике. «Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении», — добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, Пашинян на этой неделе действительно пообещал не отказываться от своих обязательств по отношению к своим союзникам по СНГ и ОДКБ. Однако премьер также призвал и к укреплению отношений с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного им еще в 2018 году, когда Пашинян только пришел к власти.

Фото: МИД РФ Сергей Лавров

Что произойдет в случае выхода Армении из ОДКБ

У Армении и НАТО целый ряд общих военных программ, и их реализация началась далеко не с Пашиняна, а намного раньше, напомнил NEWS.ru доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

«В Москве долго старались игнорировать сближение Еревана и НАТО. Но надо понимать: Пашинян — это не начало, а итог сближения Армении с Альянсом. У некоторой части армянского общества есть надежды, что НАТО поможет однажды взять реванш в Карабахе. Но я уверен, что НАТО не будет воевать за Армению ни одного дня, тем более что Турция тоже входит в НАТО. Так что если Армения, к примеру, откажется от российской базы и выйдет из состава ОДКБ, то рискует потерять часть своей территории», — предупреждает Фененко.

Что касается стратегов из штаб-квартиры Североатлантического блока, то их давно интересует Южный Кавказ, говорит эксперт. «У НАТО есть интерес в регионе: получить доступ к нефти, способствовать развалу ОДКБ и наконец добиться открытия против России второго фронта на фоне конфликта на Украине», — объяснил политолог. Напомним, в середине сентября Армения и США провели совместные учения Eagle Partner 2023. Старт маневрам был дан на полигоне «Зар», расположенном неподалеку от Еревана.

Если Ереван все-таки решится покинуть ОДКБ, то интересы организации пострадают, признал Фененко. Ведь ее система ПВО опирается на объекты, размещенные на юге Армении. В случае выхода Еревана странам ОДКБ придется создавать новый опорный узел — например, на Северном Кавказе или в Абхазии.

Армения выйдет из ОДКБ не раньше, чем вступит в НАТО, потому что Еревану даже на пару часов нельзя оставаться без внешнего зонтика для своей безопасности, убежден российский политолог Дмитрий Солонников.

«Ереван может выйти из ОДКБ — это его суверенное право. Однако тогда Москва не только перестанет обеспечивать безопасность Армении, но и сделает соответствующие политические и экономические выводы. Внеблоковый статус для Пашиняна вообще нереален, он должен постоянно прикрываться кем-то в рамках своих политических игр», — считает эксперт.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Военнослужащие армии Армении на командно-штабных учениях

Пашинян: российским миротворцам не место в Армении

В Ереване начали намекать на неэффективность ОДКБ еще со времен второй войны в Карабахе. Но в конце сентября, после того, как соседний Азербайджан полностью восстановил контроль над территорией, которую раньше занимали армянские сепаратисты, Пашинян призвал полностью изменить архитектуру внешней безопасности своей республики, оправдываясь тем, что союзники по ОДКБ больше не могут помочь. Впрочем, Армения уже трижды не приняла участие в учениях ОДКБ этого года, то есть ее бойкот начался задолго до азербайджанской операции 19–20 сентября в Карабахе.

Необходимостью защитить суверенитет объяснялась и ратификация Римского статута, молниеносно состоявшаяся в конце сентября в армянском парламенте. Теперь на территории республики официально действует ордер на арест российского президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом. Как известно, российские дипломаты выступали категорически против ратификации.

Другой повод для ссоры Пашинян увидел в действиях российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, — точнее, он раздосадован их «бездействием». По мнению премьера, россияне должны были противостоять армии Азербайджана во время антитеррористической операции 19–20 сентября. Хотя у миротворцев на самом деле нет мандата на ведение боевых действий в регионе.

Достаточно грубо отозвался Пашинян и о дальнейшей судьбе миротворцев. Если их будут выводить из Карабаха, то пусть сразу отправляют в Россию, а не в соседнюю Армению, заявил он. И это при том, что в Армении, в городе Гюмри, есть российская военная база.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Российские миротворцы

Азербайджанский порядок против армянского хаоса

Ереван демонстративно сокращает свои связи с Москвой не только в двусторонних отношениях, но и в межгосударственных структурах. К примеру, на встречу лидеров СНГ и ОДКБ, которые собрались в четверг в Бишкеке, Пашинян ехать отказался. Зато супруга Пашиняна нашла время посетить в сентябре Киев, а сам премьер в начале октября в Испании счел нужным переговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Все эти демонстративные жесты говорят о том, что Ереван сближается с Западом, отстраняясь от России, предполагают аналитики.

Публичного объяснения причин отказа от поездки в Бишкек от Пашиняна так и не прозвучало. Более того, о таком решении сообщила только пресс-служба президента Киргизии. Решение выглядит демонстративным, ведь в Бишкеке Пашинян имел хорошую возможность провести переговоры и с Путиным, и с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, а такие беседы могли оказаться важными Армении.

Путин в четверг действительно провел встречу с Алиевым на полях саммита. Основными темами беседы стали ситуация вокруг Карабаха и развитие торгово-экономических связей между странами.

Фото: kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин

«Политика Пашиняна по минимизации отношений с Россией проводится с 2018 года, когда он пришел к власти. Просто сейчас шаги стали более заметными. Отказ Пашиняна ехать на саммит СНГ — очередной такой момент, — заявил NEWS.ru научный сотрудник Института Кавказа (Ереван), эксперт РСМД Грант Микаелян. — Соответственно, будет дальнейшее отдаление от Москвы».

Микаелян полагает, что политика Еревана вообще, с 90-х годов, после первой карабахской войны, не отличалась четкостью, в отличие от Баку, поставившего себе целью добиться военного реванша. По словам ереванского политолога, именно такой стиль позволил Азербайджану выстроить долговременные прочные отношения с другими странами. «Азербайджан ставил долгосрочные национальные цели и эффективно стремился к их достижению. Армения же стратегических целей не имела. Несмотря на поражения начала 90-х, Азербайджан долго двигался к победе. Армения же вела себя хаотично», — посетовал эксперт.

Армения превращается во второй большой проект «Антироссия»

Главу армянского правительства подготовили к развороту от Москвы, полагают российские эксперты, а его последние упреки в адрес России и ОДКБ — не более, чем формальный повод для такой смены курса. «То, что происходит в Армении, похоже на путь Украины. Она тоже сначала выходила из всех структур, в которых состоит Россия, а потом и вовсе отказалась от двустороннего сотрудничества. В ближайшее время прозападный курс Армении продолжится», — сказал NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков.

«Армения прошла через войны и, видимо, не извлекла уроки. Ее руководство теперь ведет четкий осознанный курс на отрыв от России и движение в сторону Запада. Это руководство не дает себе отчет, что Армения поступательно превращается в большой проект под названием „Антироссия“», — убежден эксперт.

Пашинян сближается с Западом и забывает о собственном народе

Москва пока остается в Закавказье, в том числе там остаются и российские миротворческие силы, напоминает в интервью NEWS.ru депутат Госдумы из комитета по международным делам Сайгидпаша Умаханов.

«В России живет больше армян, чем в самой Армении. Они очень патриотичны и вносят существенный вклад в развитие нашей страны. В самой Армении большая часть жителей доверяет России и желает добрососедских отношений с нами больше, чем с Западом. Мы веками жили вместе, и между нами на бытовом уровне нет неприязненных отношений», — считает депутат, избранный от Дагестана.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Никол Пашинян на саммите Европейского политического сообщества

Однако с помощью руководства Армении США и НАТО активизировали попытки выдавить Россию с Южного Кавказа, отмечает Умаханов. «Это давнее желание Вашингтона. США ведь построили свое второе по величине посольство в мире именно в Ереване. По данным Минюста Армении, в этой маленькой республике насчитывается более трех тысяч НКО, которые финансируются из различных фондов США и Европы. Практически все они разжигают русофобские настроения», — возмущается депутат.

«Пашинян и его соратники любят повторять, что Армения ошиблась в своей ставке на Россию как на геополитического партнера. Но хочу напомнить, что наши исторические отношения уходят корнями в прошлые века», — отметил он.

«Нынешним руководителям Армении нет дела до собственного народа, их волнует только личное благополучие. Но игра с Альянсом НАТО может для них плохо кончиться», — предупреждает парламентарий.

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