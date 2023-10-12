В Госдуме объяснили, зачем НАТО пытается сдружиться с Арменией Депутат ГД Умаханов: НАТО пытается выдавить Россию из Армении

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Соединенные Штаты и НАТО пытаются усилить свое присутствие в Армении с целью выдавить Россию с территории Южного Кавказа, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета ГД по международным делам Сайгидпаша Умаханов. По его словам, Вашингтон начал реализовывать эту стратегию еще в 90-е и уже сейчас на территории Армении находится несколько тысяч некоммерческих организаций, подконтрольных США и странам Европы. Он считает, что это негативно влияет на отношения Еревана и Москвы.

Это давнее желание Вашингтона и НАТО выдавить Россию из Закавказья. Для этого они усиливали в 90-х свое присутствие в этом регионе. <...> США реализуют программу выдавливания России из Закавказья, в частности из Армении, руками местных НКО. По данным Минюста Армении, в стране насчитывается более трех тысяч НКО, которые финансируются из различных фондов США и Европы. Практически все эти объединения ведут антироссийскую риторику и разжигают русофобские настроения в Армении, — утверждает депутат.

Комментируя обвинения Еревана по части ОДКБ, Умаханов отметил, что в 2020 году во время второй войны в Карабахе Армения не стала просить помощи у организации, однако уже в 2022-м премьер-министр Никол Пашинян решил не подключать к конфликту регулярную армию и подал запрос в ОДКБ. Депутат подчеркнул, что в Армении не проводилась никакая мобилизация и по логике властей республики Россия должна была защищать Карабах в одиночку. Он считает, что вины Москвы в данном случае нет.

Умаханов предполагает, что Армения в ближайшее время не выйдет из ОДКБ. Также он подчеркнул, что российские добровольческие силы продолжат присутствовать на Южном Кавказе.

В России живет больше армян, чем в самой Армении, они очень патриотичны и вносят существенный вклад в развитие страны, да и в самой Армении большая часть армян больше доверяет России и желает добрососедских отношений с ней, чем с Западом. Мы веками жили вместе, и нет неприязненных отношений. Нынешним руководителям Армении нет дела до собственного народа, их волнует только личное благополучие, но игра с Альянсом может плохо кончиться для них, — сказал депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО пытаются продвигать свои интересы на Южном Кавказе через Армению. По его словам, в стране искусственно нагнетаются антироссийские настроения. Соответствующую работу проводят неправительственные организации, число которых значительно выросло за последние годы, утверждает министр.