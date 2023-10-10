Пашинян не приедет на саммит СНГ в Киргизию «ввиду ряда обстоятельств»

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Бишкеке 13 октября, сообщает пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова. Как уточняется, о неготовности приехать на саммит заявил сам Пашинян в телефонном разговоре с Жапаровым, уточнивший, что это решение принято «ввиду ряда обстоятельств».

В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ, — говорится в сообщении.

Главы государств — членов Содружества планируют обсудить широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Ранее было анонсировано, что накануне самого заседания в Бишкеке могут пройти трехсторонние переговоры между министрами иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Баку уже дал согласие на проведение встречи, ожидается ответ от Еревана.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статус. При этом оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали заседание. Проголосовала лишь партия премьера «Гражданский договор».

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, Никол Пашинян последовательно реализует свою сверхзадачу, разрушая отношения России и Армении.