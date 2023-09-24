Группа иностранных дипломатов, военных атташе стран СНГ, по приглашению азербайджанских властей посетила Карабах, места, где еще недавно велись боевые действия. Чтобы достичь одной из целей поездки — взглянуть на город Ханкенди и оценить там обстановку, — военным атташе остаток пути пришлось идти в гору пешком. Дипломаты вышли из машин на участке дороги из Шуши в Ханкенди и поднялись на одну из высот. Как убедился корреспондент NEWS.ru, в момент прибытия атташе обстановка в бывшей «столице» сепаратистов была спокойной.
Куда были нацелены амбразуры армянских дотов
В поездке участвовали представители девяти государств — России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и других, а также двух международных организаций. На проселке, по которому военные дипломаты поднимались на гору, кое-где на асфальте попадались свежие автоматные гильзы. Впереди виднелись бетонный забор с воротами, маленькая часовня с крестом, — и рядом две долговременные огневые точки, обращенные амбразурами на Шушу. Это была позиция, которую еще неделю назад занимали армянские боевики. При ближайшем рассмотрении гости увидели огромную дыру в стене рядом с воротами. Похоже, именно здесь погремел один из первых залпов операции: стену со стороны Шуши пробило снарядом или ракетой.
Как сообщал 19 сентября NEWS.ru, азербайджанские военные продвинулись на участке между Шушей и Ханкенди, освободив высоту в результате успешной операции. Шуша и сама подверглась артобстрелу с армянской стороны, в результате чего один гражданский сотрудник погиб и несколько было ранено.
За воротами гарнизона группе гостей открылись двор с рядом минометов и небольшое одноэтажное здание, в которое азербайджанские военные заносили матрасы — с грузовичка, стоявшего задним бортом к крыльцу. Это была казарма. Внутри сквозь дырявые окна кое-где еще виднелась армянская символика, но теперь здание занимали солдаты Вооруженных сил Азербайджанской Республики (ВС АР). Фасад казармы был покрыт следами от пуль и в одном месте тоже пробит насквозь снарядом.
Как подтвердили в разговоре с NEWS.ru азербайджанские офицеры, эту позицию ранее занимали сепаратисты и она перешла под контроль правительственных войск в результате боя.
Сотрудничают ли азербайджанские военные с миротворцами РФ
Во дворе по периметру кое-где были вырыты окопы, причем они были обращены как в сторону Шуши, так и в тыл — на Ханкенди, расположенный в низине город республиканского значения, который мятежники до последних дней считали своей столицей. Вид на столицу сепаратистам, однако, портила колючая проволока, которой они обнесли свой гарнизон.
Никакой канонады над городом слышно не было, хотя еще 21 сентября РИА Новости со ссылкой на армянские источники распространяло сообщения о стрельбе в городе.
Прямо во дворе гарнизона перед дипломатами и журналистами выступил глава пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов. Он сообщил, что военизированные формирования в Карабахе уже начали разоружаться, изъяты боеприпасы и часть вооружений.
«Мы в тесном сотрудничестве с российскими миротворцами проводим демилитаризацию сепаратистов», — добавил представитель ведомства.
Что показали на выставке трофейного оружия в Шуше
Возле одного из зданий, украшенного огромным вертикальным полотнищем с флагом Азербайджана, прямо на обочине стоял Т-72 с белым крестом — опознавательным знаком сепаратистов. Танк буро-песочного цвета под цвет окрестных гор стоял на платформе тягача и служил своеобразным знаком — именно здесь, во дворе азербайджанские военные устроили выставку оружия, изъятого в ходе антитеррористической операции. Оружие не было сдано добровольно, а захвачено в качестве трофеев.
Своеобразную экскурсию для гостей провел один из азербайджанских генералов. Как уточнило официальное информагентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ, им стал генерал-майор Маис Бархударов. Он рассказал о том, что за оружие было представлено на импровизированной выставке и где именно его обнаружили.
Внутри двора стояла другая тяжелая военная техника: еще один Т-72, рядом — три БМП, у самых ворот — зенитно-ракетный комплекс «Оса». В общем ряду трофейного арсенала были небольшие переносные зенитные ракетные комплексы семейств «Стрела» и «Игла», минометы и мины к ним, в том числе и зарубежные, противотанковые ракетные комплексы «Фагот», сотнями — ручные гранатометы, ручные пулеметы и автоматы. Тысячи патронов блестели в ящиках в сумерках при свете уличных фонарей.
Весь этот трофейный арсенал, как и наличие гарнизона на высоте над Ханкенди, призван был наглядно доказать иностранным дипломатам простой факт: армянская сторона до начала операции 19 сентября продолжала держать в Карабахе свои воинские части, что явно противоречило соглашениям от ноября 2020 года. В соответствии с ними Ереван гарантировал, что армянские формирования покинут Карабах параллельно с вводом российских миротворцев.
Зачем иностранцам показали Ханкенди
Журналистам и дипломатам решили показать не на словах, а в реальности, что ситуация в регионе остается спокойной, несмотря на противоположные заявления армянской стороны. Утром 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении военных действий в Карабахе для «восстановления там конституционного строя». За сутки Баку удалось вынудить армянские формирования сложить оружие. Вместе с тем население Карабаха согласилось провести переговоры с азербайджанскими властями по вопросам реинтеграции. Встреча состоялась 21 сентября в азербайджанском Евлахе.
По результатам трехчасовых переговоров представитель армян Карабаха сообщил, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали. При этом представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что переговоры между армянами Карабаха и Азербайджаном могут привести к заключению мирного договора с Арменией, который положит конец конфликту между странами. Азербайджанская сторона передала армянам на рассмотрение разработанный план по их реинтеграции.
Как передали корреспонденты NEWS.ru, глава пресс-службы МВД республики Эльшад Гаджиев рассказал, что часть жителей Карабаха армянского происхождения уже изъявила желание получить гражданство Азербайджана. Он также заверил, что армяне не ограничены в этой возможности.
Как добавил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, на сегодняшний день продолжается реинтеграция армян Карабаха в азербайджанское общество. По словам министра, антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей.
Как Москва помогает в реинтеграции армян Карабаха
Глава российской дипломатии Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что в текущей ситуации российский миротворческий контингент будет содействовать налаживанию мирной жизни в Карабахе. Он подчеркнул, что руководители Азербайджана и Армении урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, поэтому пришло время для укрепления доверия и мирной жизни.
По признанию азербайджанской стороны, российские миротворцы действительно помогают в восстановлении мирной жизни в регионе. В частности, 22 сентября Баку через российских военных передал армянскому населению Карабаха около 40 тон гумпопощи. В дни антитеррористических действий азербайджанской армии миротворческий контингент эвакуировал около 5 тыс. человек.
Минобороны РФ 20 сентября сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел по возвращении с наблюдательного поста РМК в районе села Джанятаг в Карабахе. По данным ведомства, по машине был открыт огонь из стрелкового оружия, находившиеся в ней пятеро военнослужащих погибли.
Азербайджанская сторона принесла свои извинения. Совместное расследование обстоятельств случившегося продолжается.
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