Танки, укрепы, казармы: иностранцы убедились, что Армения врала про Карабах Группа иностранных атташе убедилась в спокойной обстановке в Шуше и Ханкеди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа иностранных дипломатов, военных атташе стран СНГ, по приглашению азербайджанских властей посетила Карабах, места, где еще недавно велись боевые действия. Чтобы достичь одной из целей поездки — взглянуть на город Ханкенди и оценить там обстановку, — военным атташе остаток пути пришлось идти в гору пешком. Дипломаты вышли из машин на участке дороги из Шуши в Ханкенди и поднялись на одну из высот. Как убедился корреспондент NEWS.ru, в момент прибытия атташе обстановка в бывшей «столице» сепаратистов была спокойной.

Куда были нацелены амбразуры армянских дотов

В поездке участвовали представители девяти государств — России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и других, а также двух международных организаций. На проселке, по которому военные дипломаты поднимались на гору, кое-где на асфальте попадались свежие автоматные гильзы. Впереди виднелись бетонный забор с воротами, маленькая часовня с крестом, — и рядом две долговременные огневые точки, обращенные амбразурами на Шушу. Это была позиция, которую еще неделю назад занимали армянские боевики. При ближайшем рассмотрении гости увидели огромную дыру в стене рядом с воротами. Похоже, именно здесь погремел один из первых залпов операции: стену со стороны Шуши пробило снарядом или ракетой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как сообщал 19 сентября NEWS.ru, азербайджанские военные продвинулись на участке между Шушей и Ханкенди, освободив высоту в результате успешной операции. Шуша и сама подверглась артобстрелу с армянской стороны, в результате чего один гражданский сотрудник погиб и несколько было ранено.

За воротами гарнизона группе гостей открылись двор с рядом минометов и небольшое одноэтажное здание, в которое азербайджанские военные заносили матрасы — с грузовичка, стоявшего задним бортом к крыльцу. Это была казарма. Внутри сквозь дырявые окна кое-где еще виднелась армянская символика, но теперь здание занимали солдаты Вооруженных сил Азербайджанской Республики (ВС АР). Фасад казармы был покрыт следами от пуль и в одном месте тоже пробит насквозь снарядом.

Как подтвердили в разговоре с NEWS.ru азербайджанские офицеры, эту позицию ранее занимали сепаратисты и она перешла под контроль правительственных войск в результате боя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудничают ли азербайджанские военные с миротворцами РФ

Во дворе по периметру кое-где были вырыты окопы, причем они были обращены как в сторону Шуши, так и в тыл — на Ханкенди, расположенный в низине город республиканского значения, который мятежники до последних дней считали своей столицей. Вид на столицу сепаратистам, однако, портила колючая проволока, которой они обнесли свой гарнизон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никакой канонады над городом слышно не было, хотя еще 21 сентября РИА Новости со ссылкой на армянские источники распространяло сообщения о стрельбе в городе.

Прямо во дворе гарнизона перед дипломатами и журналистами выступил глава пресс-службы Минобороны республики Анар Эйвазов. Он сообщил, что военизированные формирования в Карабахе уже начали разоружаться, изъяты боеприпасы и часть вооружений.

«Мы в тесном сотрудничестве с российскими миротворцами проводим демилитаризацию сепаратистов», — добавил представитель ведомства.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анар Эйвазов

Что показали на выставке трофейного оружия в Шуше

Возле одного из зданий, украшенного огромным вертикальным полотнищем с флагом Азербайджана, прямо на обочине стоял Т-72 с белым крестом — опознавательным знаком сепаратистов. Танк буро-песочного цвета под цвет окрестных гор стоял на платформе тягача и служил своеобразным знаком — именно здесь, во дворе азербайджанские военные устроили выставку оружия, изъятого в ходе антитеррористической операции. Оружие не было сдано добровольно, а захвачено в качестве трофеев.

Своеобразную экскурсию для гостей провел один из азербайджанских генералов. Как уточнило официальное информагентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ, им стал генерал-майор Маис Бархударов. Он рассказал о том, что за оружие было представлено на импровизированной выставке и где именно его обнаружили.

Внутри двора стояла другая тяжелая военная техника: еще один Т-72, рядом — три БМП, у самых ворот — зенитно-ракетный комплекс «Оса». В общем ряду трофейного арсенала были небольшие переносные зенитные ракетные комплексы семейств «Стрела» и «Игла», минометы и мины к ним, в том числе и зарубежные, противотанковые ракетные комплексы «Фагот», сотнями — ручные гранатометы, ручные пулеметы и автоматы. Тысячи патронов блестели в ящиках в сумерках при свете уличных фонарей.

Весь этот трофейный арсенал, как и наличие гарнизона на высоте над Ханкенди, призван был наглядно доказать иностранным дипломатам простой факт: армянская сторона до начала операции 19 сентября продолжала держать в Карабахе свои воинские части, что явно противоречило соглашениям от ноября 2020 года. В соответствии с ними Ереван гарантировал, что армянские формирования покинут Карабах параллельно с вводом российских миротворцев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятое в Карабахе вооружение Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Изъятая в Карабахе экипировка

Зачем иностранцам показали Ханкенди

Журналистам и дипломатам решили показать не на словах, а в реальности, что ситуация в регионе остается спокойной, несмотря на противоположные заявления армянской стороны. Утром 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении военных действий в Карабахе для «восстановления там конституционного строя». За сутки Баку удалось вынудить армянские формирования сложить оружие. Вместе с тем население Карабаха согласилось провести переговоры с азербайджанскими властями по вопросам реинтеграции. Встреча состоялась 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

По результатам трехчасовых переговоров представитель армян Карабаха сообщил, что окончательного соглашения с Баку нет, нужно согласовывать детали. При этом представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева заявил, что переговоры между армянами Карабаха и Азербайджаном могут привести к заключению мирного договора с Арменией, который положит конец конфликту между странами. Азербайджанская сторона передала армянам на рассмотрение разработанный план по их реинтеграции.

Как передали корреспонденты NEWS.ru, глава пресс-службы МВД республики Эльшад Гаджиев рассказал, что часть жителей Карабаха армянского происхождения уже изъявила желание получить гражданство Азербайджана. Он также заверил, что армяне не ограничены в этой возможности.

Как добавил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, на сегодняшний день продолжается реинтеграция армян Карабаха в азербайджанское общество. По словам министра, антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Шуша, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Город Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ханкенди, Карабах

Как Москва помогает в реинтеграции армян Карабаха

Глава российской дипломатии Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил, что в текущей ситуации российский миротворческий контингент будет содействовать налаживанию мирной жизни в Карабахе. Он подчеркнул, что руководители Азербайджана и Армении урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, поэтому пришло время для укрепления доверия и мирной жизни.

По признанию азербайджанской стороны, российские миротворцы действительно помогают в восстановлении мирной жизни в регионе. В частности, 22 сентября Баку через российских военных передал армянскому населению Карабаха около 40 тон гумпопощи. В дни антитеррористических действий азербайджанской армии миротворческий контингент эвакуировал около 5 тыс. человек.

Минобороны РФ 20 сентября сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел по возвращении с наблюдательного поста РМК в районе села Джанятаг в Карабахе. По данным ведомства, по машине был открыт огонь из стрелкового оружия, находившиеся в ней пятеро военнослужащих погибли.

Азербайджанская сторона принесла свои извинения. Совместное расследование обстоятельств случившегося продолжается.

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