Минобороны Азербайджана опубликовало список трофейного оружия, добытого в Карабахе.
По данным ведомства, было изъято 4 танка, 12 гаубиц, 12 минометов, 50 ракет, 3 ПТРК «Фагот», 28 ЗРК. Все эти трофеи, добытые за 3 дня, показали на выставке возле казармы в городе Шуша. Экскурсию для иностранных военных атташе и журналистов, в числе которых оказались репортеры NEWS.ru, проводил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
Деятельность по разоружению армянских вооруженных формирований в регионе до сих пор продолжается.
Кадры оружия и техники, изъятых Азербайджаном в Карабахе, — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятая в Карабахе экипировка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятая в Карабахе экипировка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятое в Карабахе вооружение
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятая в Карабахе экипировка
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изъятая в Карабахе экипировка