Танки, ЗРК, минометы: кадры вооружения, изъятого Азербайджаном в Карабахе Минобороны Азербайджана показало трофейное оружие, добытое в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Изъятое в Карабахе вооружение

Минобороны Азербайджана опубликовало список трофейного оружия, добытого в Карабахе.

По данным ведомства, было изъято 4 танка, 12 гаубиц, 12 минометов, 50 ракет, 3 ПТРК «Фагот», 28 ЗРК. Все эти трофеи, добытые за 3 дня, показали на выставке возле казармы в городе Шуша. Экскурсию для иностранных военных атташе и журналистов, в числе которых оказались репортеры NEWS.ru, проводил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Деятельность по разоружению армянских вооруженных формирований в регионе до сих пор продолжается.

Кадры оружия и техники, изъятых Азербайджаном в Карабахе, — в галерее NEWS.ru.