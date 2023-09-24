Спустя три дня после проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий в городах Шуша и Ханкенди установилась мирная обстановка. В этом убедились побывавшие в Карабахе журналисты NEWS.ru.
Никакой стрельбы нет, жители Карабаха продолжают жить обычной жизнью. Нарушения режима прекращения огня носят разовый характер. Так, накануне Министерство обороны России сообщило, что в Карабахе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В ведомстве добавили, что ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.
Оценивая ситуацию в Карабахе в целом, в ведомстве ее охарактеризовали как спокойную.