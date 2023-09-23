Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

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Министерство обороны России сообщило, что в Карабахе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В ведомстве добавили, что ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.

Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что командование миротворческого контингента РФ проводит разбирательство по факту случившегося во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями армян Карабаха.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе.

Уже на следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали и российские миротворцы. Представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что переговоры могут привести к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соглашения был передан Еревану. Договор между странами включит в себя пять пунктов, основанных на международном праве. В частности, страны возьмут обязательство не вмешиваться в дела друг друга, пояснил он.