Группа иностранных атташе прибыла в Ханкенди после операции ВС Азербайджана

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Окрестности Карабаха

Иностранные военные атташе в Азербайджане посетили окрестности Ханкенди, сообщает РИА Новости. По информации агентства, делегация ознакомилась с обстановкой в Карабахе после того, как азербайджанские войска провели антитеррористическую операцию.

В состав делегации вошли представители России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других государств. Они, в частности, проверили процесс разоружения сил Карабаха.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана сформировали рабочую группу, которая будет заниматься решением социальных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе. Ее возглавил вице-премьер республики Шахин Мустафаев. Рабочая группа будет выполнять задачи в рамках координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях страны.

Договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе была достигнута 20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента. На следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали и российские миротворцы.