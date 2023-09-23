Стало известно, какая сейчас обстановка в Ханкенди Репортеры NEWS.ru рассказали, что ситуация в Ханкенди сейчас спокойная

Фото: Стрингер/РИА Новости

Репортеры NEWS.ru прибыли на высоту над карабахским Ханкенди примерно в 16:00 мск. По их словам, оттуда город хорошо просматривается, никакой стрельбы на настоящий момент нет.

Пока невозможно определить, есть ли в городе вода и свет. Там все еще светло, ни один электрический огонь не горит, — передают корреспонденты NEWS.ru.

Ранее армянская сторона сообщала, что в городе не прекращается стрельба. Также отмечалось, что там до сих пор не восстановлена подача электричества, не работает также водопровод.

Как заявляют азербайджанские офицеры, Ханкенди уже находится под контролем Баку, там сейчас активно идет разоружение армянских формирований. При этом команда NEWS.ru сообщает, что, скорее всего, оружие передается через российских миротворцев, так как самих азербайджанских военных в городе нет.

Азербайджанцы также рассказали NEWS.ru, что под контроль Баку перешел и город Ходжалы.

Отметим, что высота, на которой оказалась команда NEWS.ru, еще несколько дней назад находилась под контролем армянских формирований. Об этом свидетельствуют свежие следы стрельбы на соседнем здании и гильзы на земле. 19 сентября азербайджанские военные продвинулись на участке между городами Шуша и Ханкенди и освободили высоту в результате успешно проведенной антитеррористической операции.

Накануне Минобороны России сообщило, что с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. При этом никто не пострадал. В ведомстве также рассказали, что в рамках договоренностей вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контроль миротворцев.