Глава МИД Азербайджана рассказал о шагах по реинтеграции армян Карабаха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

В Карабахе начались работы по разоружению военизированных формирований и реинтеграции армян в регионе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей.

Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению [вооруженных формирований] и реинтеграции [армян Карабаха] на местах. <...> Армения и подчиненный ей незаконный режим были вынуждены согласиться на разоружение, ликвидацию всех так называемых структур и вывод сил из Азербайджана, — заявил министр.

Он добавил, что Азербайджан полностью привержен своим целям по созданию стабильного, безопасного и процветающего Южного Кавказа.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана сформировали рабочую группу, которая будет заниматься решением социальных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе. Ее возглавил вице-премьер республики Шахин Мустафаев. Рабочая группа будет выполнять задачи в рамках координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях страны.

Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заверил, что власти республики обеспечат все условия для доставки в Карабах гуманитарных грузов Международного комитета Красного Креста (МККК). Как отметил чиновник, соответствующие вопросы обсуждались на встрече с бакинским офисом МККК.