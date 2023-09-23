В Баку сообщили о сотрудничестве с миротворцами по разоружению сил Карабаха Эйвазов: ВС Азербайджана разоружают силы Карабаха совместно с миротворцами РФ

Военные Азербайджана разоружают военизированные формирования в Карабахе совместно с российскими миротворцами, приводит корреспондент NEWS.ru слова пресс-секретаря Минобороны республики Анара Эйвазова. В ведомстве отметили, что были изъяты боеприпасы и часть вооружений.

Мы в тесном сотрудничестве с российскими миротворцами проводим демилитаризацию сепаратистов, — сказал представитель министерства.

19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркивали в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о проведении операции.

На следующий день при посредничестве руководства миротворцев РФ была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Позднее в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали российские миротворцы.

23 сентября в Карабах прибыла группа иностранных военных атташе. Дипломаты из России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других государств посетили окрестности Ханкенди и ознакомились с обстановкой в регионе.