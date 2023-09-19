Азербайджан сообщил о начале антитеррористической операции в Карабахе Минобороны Азербайджана: армия страны начала антитеррористические мероприятия

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются.

В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения <...> в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера, — указано в сообщении.

Кроме того, в числе целей приводится восстановление конституционного строя Азербайджана.

19 сентября четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточнялось, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

МИД Азербайджана отметило, что основной целью Армении является усиление военной напряженности в регионе и терроризма. В ведомстве указали, что провокационные действия Армении должны быть решительно осуждены и предотвращены.

В МИД Азербайджана также отметили, что 314 азербайджанцев подорвались на армянских минах с ноября 2020 года. В ведомстве уточнили, что 61 человек погиб после взрывов. Подчеркивается, что подсчеты велись с учетом взрыва авто МВД Азербайджана 19 сентября, в результате которого погибли четверо сотрудников полиции.