Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела в Карабахе 20 сентября погибли шесть российских миротворцев. По данным ведомства, в селе Джанйятаг азербайджанские военнослужащие по ошибке приняли автомобиль с бойцами российского миротворческого контингента (РМК) за принадлежавший незаконным армянским формированиям и открыли по нему огонь, в тот же день неустановленными армянскими группами был обстрелян грузовой автомобиль РМК.

20 сентября 2023 года группой военнослужащих ВС АР <...> из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими миротворческого контингента <...>, ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли пятеро военнослужащих РМК. Кроме того, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль «Камаз», принадлежащий РМК. В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, один военнослужащий получил ранения, — сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.