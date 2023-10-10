Пашинян рассказал об актуальных отношениях Армении с Россией Пашинян: Ереван ничего не менял и не аннулировал в отношениях с Москвой

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Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой, не аннулировал и не покидал, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны. Кроме того, он подчеркнул, что государство не изменяет и внешнеполитический вектор, выстраивая свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.

В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили. <...> Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства, — сказал Пашинян.

Он отметил, что Ереван и Москва, «по большому счету», должны уважать право на выстраивание отношений с другими государствами. Такая договоренность была достигнута во время его первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году, уточнил Пашинян. По словам премьер-министра, тогда Путин «подтвердил уважение суверенитета, независимости Армении и свободе принятия решений». При этом он напомнил, что у Еревана есть вопросы к деятельности ОДКБ.

Говоря о решении начать процедуру ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), Пашинян пояснил, что оно было принято до выдачи ордера на арест главы российского государства. По словам армянского премьера, после сентября 2020 года руководству Армении стало ясно, что «определенные системы не работают» и тогда был начат поиск возможностей, которые способствовали бы «повышению безопасности» страны.

Таковым стал для нас Римский статут. Но решение начать процедуру ратификации Римского статута в Армении было принято до решения МУС против президента России, — указал Пашинян.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиционные фракции бойкотировали соответствующее заседание. В скором времени документ передадут на подпись президенту Ваагну Хачатуряну. Он вступит в силу через 60 дней.