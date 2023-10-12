Путин и Алиев обсудили сотрудничество двух стран на саммите в Бишкеке Путин обсудил с Алиевым развитие связей двух стран и ситуацию вокруг Карабаха

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Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на саммите глав государств СНГ, сообщает пресс-служба Кремля. Основными темами беседы стали ситуация вокруг Карабаха и развитие торгово-экономических связей между странами.

Вопрос номер один — это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. <...> Мы тогда, может быть, со второй части начнем, <...> а потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, — сказал Путин.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием торгово-экономических связей между странами. В частности, отмечалось, что Азербайджан успешно сотрудничает с 70 регионами РФ. Лидеры двух стран выразили удовлетворение развитием транспортного коридора Север — Юг, ростом его потенциала и увеличением объема грузоперевозок по этому маршруту как железной, так и автомобильными дорогами. Кроме того, затронуто значение расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере

Также Путин и Алиев подчеркнули успешное развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, отметив заботу о русском языке в Азербайджане. Кроме того, они отметили важность деятельности Межправительственной госкомиссии.

8 октября Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси он выразил надежду на создание необходимой для этого решения политической среды на Южном Кавказе.